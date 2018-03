Jongeman krijgt tweede kans van rechter 20 maart 2018

De rechter in Mechelen heeft een jongeman uit Bornem een autonome probatiestraf gegeven van twee jaar voor het slaan van een vriendin en andere jongeman. Hij kreeg hiermee een tweede kans nadat hij eerder veroordeeld werd tot acht maanden cel. De aanleiding was een discussie op een fuif, nadat een jongeman in de billen van de vriendin van de beklaagde had geknepen. "Nog een keer met je handen aan mijn vriendin en ik zoek je op", klonk het. Nadien zou hij volgens het parket zijn vriendin ook nog door elkaar hebben geschud. "Dit enkel om haar tot reden te doen brengen", zei de verdediging vorige maand op zitting. De feiten werden dus niet ontkend maar wel gekaderd binnen zijn 'jaloerse aard'. (TVDZM)