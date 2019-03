Jonge pianisten palmen kasteel d'Ursel in Els Dalemans

21 maart 2019

10u05 0 Bornem Voor de elfde keer al strijkt de internationale masterclass piano ‘La Primavera Pianistica’ neer in Hingene (Bornem). Maar liefst zevenenvijftig jonge, beloftevolle pianisten uit alle hoeken van de wereld zakken af naar kasteel d’Ursel.

“De pianisten komen studeren bij de Argentijnse pianist Aquiles Delle Vigne, die 8 gereputeerde collega-professoren uitnodigde. Een hele week lang wordt er intensief geoefend, en op dinsdag, donderdag en zaterdag tonen de muzikanten hun kunnen aan het publiek tijdens drie concerten. Voor elke recital selecteren de maestro’s hun beste studenten.”

“‘La Primavera Pianistica’ is ook bij het publiek populair, want de drie concerten zijn volledig uitverkocht. Het is voor pianoliefhebbers immers een unieke gelegenheid om de concertpianisten van morgen vandaag al aan het werk te horen.”

“Na het laatste concert op zaterdag wordt de winnaar van de Primavera Pianistica Competition bekendgemaakt. Hij of zij brengt volgend concertseizoen een solorecital in het kasteel d’Ursel, als onderdeel van de reeks klassieke concerten die worden georganiseerd samen met het Bornemse cultuurcentrum Ter Dilft.”