Jong katje levend gevild: dierenarts moet staart amputeren 03 augustus 2018

02u43 0 Bornem In Bornem werd een jonge kattin mogelijk zwaar mishandeld. Dierenarts Geoffrey Cuvelier moest de staart van het dier, waar de huid was afgevild, amputeren.

"Voorbijgangers hadden het drie maanden oude diertje begin deze week buiten gevonden en brachten het meteen naar onze praktijk voor verzorging. De huid van de kat was volledig van de staart verwijderd, de rand van de wonde was messcherp. Ik werk nu 15 jaar in deze dierenartspraktijk en heb dus al heel wat meegemaakt, maar dit soort verwonding had ik nog nooit eerder gezien", zegt Cuvelier.





Kwaad opzet

"Wanneer het katje ergens zou hebben vastgezeten, zou de huid volgens mij niet langs alle kanten zo gelijkmatig verwijderd zijn geweest. Dit doet ons vermoeden dat het niet om een ongeluk gaat, maar wel om kwaad opzet. Daarom hebben we ook de politie van Klein-Brabant op de hoogte gebracht. Zij konden meteen de link leggen met de eigenaar, die een jonge kattin als vermist had opgegeven. Ik heb de staart van het dier niet meer kunnen redden van amputatie. Na de operatie bleef de poes nog drie dagen bij ons voor verzorging en om wat aan te sterken. Ze eet en drinkt ondertussen weer goed dus mocht net weer naar de eigenaars. We moeten nu enkel nog opletten voor mogelijke infecties. We vragen inwoners om mee uit te kijken: wie in de buurt een kat zou zien met gelijkaardige verwondingen, brengt best ook meteen de politie op de hoogte. Dan weten we immers meteen dat dit geen ongeval is geweest." (EDT)