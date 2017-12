Joe verrast Lieselotte met Coca-Cola Kersttruck 03u01 111 David Legreve Lieselotte (met kind op de arm) krijgt bezoek van Joe FM en de Coca-Cola Kersttruck.

Radiozender Joe stuurde gisteren de Coca-Cola Kersttruck en Joe-dj Elke Van Mello naar Bornem. Daar werd Lieselotte Schiltz in de bloemetjes gezet, een plan van haar mama Martine Van Gucht. Zij wou haar dochter verrassen omdat Lieselotte zich al jaren inzet voor Kom op tegen Kanker. "Ik was net met mama in Londen, en zag daar ook zo'n kersttruck rijden. Toen ik opmerkte dat het wel leuk zou zijn om die ook naar Bornem te halen, gaf ze geen krimp terwijl ze héél goed wist wat er vandaag op de planning stond", lacht Schiltz. "Bovendien verdient mijn mama dit bloemetje evenveel: het is zij die al sinds onze kinderjaren de schouders zet onder allerlei acties voor het goede doel. Op mijn veertiende vocht ik zelf tegen kanker, sindsdien weten we nog meer waarom dit zo belangrijk is. We organiseren met een ploeg al jaren samen de plantjesverkoop, en in mei nam ik voor het eerst deel aan de 1.000 kilometer. In 2018 wil ik opnieuw een etappe rijden én ik waag me ten voordele van 'Think Pink' in maart ook aan de Ronde Van Vlaanderen voor niet-profs. Ons mama heeft haar enthousiasme en inzet voor het goede doel duidelijk doorgeven!" (EDT)





David Legreve De emoties werden Lieselotte even te veel.