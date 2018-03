Jelle Donders staat voor beslissend jaar 24 maart 2018

02u38 0 Bornem De voorbije weken finishte Jelle Donders (24) nog niet veel in de top van de grote koersen. Een probleem is dat niet, want voor de Bornemnaar moet het echte seizoen nog beginnen. Het wordt een belangrijke campagne. De komende maanden wil Donders met klinkende resultaten bewijzen dat hij een plaats in een profploeg verdiend heeft.

Wielrennen elite z/c

Jelle Donders weet dat hij voor enkele belangrijke maanden staat. "Ik ben aan mijn laatste seizoen begonnen waarin ik kan beschikken over een VDAB-statuut. Het wordt toch wel een beetje alles of niets. Ik hoop inderdaad een profcontract te kunnen verdienen. Indien dat niet zou lukken, weet ik nog niet wat de toekomst voor mij in petto heeft."





Net als vorig jaar verdedigt Jelle Donders ook in deze campagne de kleuren van Luxemburgse Team Differdange. "Binnen de ploeg is er niet veel veranderd. Het programma is nagenoeg hetzelfde gebleven. Er zijn drie buitenlandse rittenwedstrijden bijgekomen waaronder één in Portugal. De rennersgroep lijkt me wat versterkt. De Belgische inbreng is groter geworden door de komst van Kevin Verwaest en Olivier Pardini. Deze laatste is nu al een meerwaarde. Je merkt dat Olivier toch wel behoorlijk wat jaren voor een pro-continentale ploeg heeft gereden."





De winterperiode verliep volgens Jelle Donders relatief naar wens. De eerste koersen vielen dan weer wat tegen. "In Le Samyn was het barkoud. Enkele dagen later regende het dan weer pijpenstelen in het Franse Lillers. Daar werd ik ziek en volgde een iets mindere periode. In Rucphen ging het dan weer veel beter, maar daar kwam ik in de aanloop naar de massaprint ten val. Ik heb intussen twee kermiskoersen gereden in Wallonië (Templeuve en Villers-le-Temple). Het doet me eraan denken dat ik dit jaar nog geen enkele wedstrijd op Vlaamse bodem heb gereden."





In april begint het echte werk voor Jelle Donders. "De Loir et Cher is een eerste doel. Vorig seizoen werd ik daar eens vijfde en eens tiende, maar kwam ik er ook zwaar ten val. Dit jaar wil ik er opnieuw iets proberen. Nadien volgt een drukke periode, maar ook de komende maanden zal ik veel in het buitenland aan de slag gaan." (EVL)