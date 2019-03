Jarenlange vete tussen twee mannen eindigt op rechtbank TVDZM

04 maart 2019

13u10 0 Bornem Na een jarenlange vete tussen twee mannen uit Bornem riskeert een van hen een celstraf van zes maanden voorwaardelijk. De man ranselde volgens het parket zijn rivaal af toen die in zijn auto gevlucht was. Daarbij sneuvelde de ruit van een portier. De verdediging betwist de feiten.

“Dit is een agressieve kerel”, sneerde de raadsman van het slachtoffer naar beklaagde. “De feiten van begin maart 2018 zijn daar een mooi voorbeeld van.”

Vorig jaar ontaardde de jarenlange vete in een vechtpartij naast een maïsveld. Het latere slachtoffer was er maïs aan het plukken, plots kwam de beklaagde aanwandelen met zijn hond. “Volgens de verklaringen van het slachtoffer liep hij naar zijn auto zodra hij de beklaagde zag. Toen begon de man op de autoruit te slaan. Toen die sneuvelde, ranselde de beklaagde het slachtoffer af”, vertelde eerste substituut Peter Peereboom op de zitting maandagochtend.

“Aangereden”

De beklaagde zelf diste een heel ander verhaal op. “Hij achtervolgde me en heeft me zelfs aangereden. Hij wou zijn portier openen, ik wilde het tegenhouden. Zo is de ruit gesprongen”, verklaarde de beklaagde aan de politie. “Omdat ik vreesde dat hij gewapend was, heb ik naar hem geslagen.”

Volgens het parket hielden die verklaringen weinig steek. Het eiste daarom naast de straf met uitstel nog een effectieve geldboete van 800 euro.

Contactverbod

De burgerlijke partij vroeg een morele schadevergoeding van 1.800 euro en een contactverbod. De verdediging vroeg de vrijspraak. Ondergeschikt werd de opschorting gevraagd. Een vonnis volgt op 1 april.