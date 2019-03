Jarenlange vete eindigt op rechtbank nadat man autoruit inslaat en slachtoffer afranselt TVDZM

04 maart 2019

13u10 0 Bornem Na een jarenlange vete tussen twee mannen uit Bornem riskeert een van hen een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel. De man ranselde volgens het parket zijn rivaal af terwijl die zichzelf in veiligheid wou brengen in zijn auto. Daarbij sneuvelde ook een autoruit. De verdediging betwistte de feiten.

“Deze man is een agressieve kerel”, sneerde de raadsman van het slachtoffer naar beklaagde. “De feiten begin maart 2018 zijn daar een mooi voorbeeld van.” Vorig jaar ontaarde de jarenlange vete in een vechtpartij naast een maïsveld. Het latere slachtoffer was er maïs aan het plukken, plots kwam beklaagde aanwandelen met zijn hond. “Volgens de verklaringen van het slachtoffer zocht hij veiligere oorden op toen hij beklaagde zag aanwandelen en liep hij naar zijn auto. Dat hield beklaagde echter niet tegen en begon op de autoruit te slaan. Toen die sneuvelde begon beklaagde met het afranselen van zijn slachtoffer”, vertelde eerste substituut Peter Peereboom op zitting vanmorgen.

“Aangereden”

De verklaringen van beklaagde waren helemaal anders. Naar eigen zeggen werd hij achterna gereden door het slachtoffer en werd beklaagde zelfs aangereden. “Toen hij zijn portier opende, heb ik die willen tegenhouden en daarbij is de ruit gesprongen”, verklaarde beklaagde aan de politie. “Omdat ik schrik had dat hij mogelijks gewapend was, heb ik uit schrik naar hem geslagen.” Volgens het parket hielden die verklaringen weinig steek en was er een objectieve getuige. Het parket eiste daarom naast de straf met uitstel nog een effectieve geldboete van 800 euro.

Contactverbod

Aan de zijde van de burgerlijke partij vroeg men om een morele schadevergoeding van 1.800 euro en een contactverbod. Bij de verdediging vroeg men de vrijspraak. “Moesten er door de jaren heen niet zoveel slachtoffers gevallen zijn, zou dit weeral een grappige episode zijn in deze saga”, repliceerde de raadsman van beklaagde. Die benadrukte dat zijn cliënt helemaal geen agressief persoon is en enkel reageerde op de provocatie van het slachtoffer. Ondergeschikt werd de opschorting gevraagd. Een vonnis volgt op 1 april.