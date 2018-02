Jaloerse jongeman slaat vriendin 01 februari 2018

02u40 0 Bornem De twintigjarige Almir B. uit Bornem kwam gisteren een autonome probatiestraf vragen aan de rechter. De twintiger stond terecht voor slagen aan zijn vriendin - inmiddels ex-vriendin - en aan een andere jongeman. Die laatste had hij ook nog een keer bedreigd.

"Nog een keer met je handen aan het lijf van mijn vriendin en ik zoek je op", zei hij naar eigen zeggen. Volgens de beklaagde kneep de jongeman vervolgens in de billen van zijn vriendin waarop er een slag met de vlakke hand volgde. Wat later zou hij zijn vriendin ook geslagen hebben. "Hij heeft haar enkel vastgenomen en geprobeerd om haar tot rede te brengen waarna hij ze door elkaar heeft geschud", klonk het bij meester Jerry Van Belleghem, die de twintiger verdedigde. De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. "Alles gebeurde in de jaloerse aard van mijn cliënt", aldus de strafpleiter nog. De feiten dateren van 2016. Begin september 2017 werd hij voor die feiten al veroordeeld bij verstek. Hij kreeg toen een celstraf van acht maanden effectief maar de beklaagde tekende verzet aan. Het openbaar ministerie bleef bij de gevorderde straf maar kon zich vinden in een probatie-uitstel gekoppeld aan voorwaarden. De rechter maakt haar oordeel bekent op 21 februari. (TVDZM)