Internering gevraagd voor vermeende brandstichter 06 september 2018

02u26 0

Een man uit Bornem riskeert geïnterneerd te worden. Hij moest zich gisteren komen verantwoorden voor de rechter in Mechelen voor feiten van brandstichting. Buren van de man verwittigden de politiezone Klein-Brabant. "Beklaagde wou zijn flat in brand steken. De inkomdeur had hij met de sleutel aan de binnenkant gesloten", zei de openbaar aanklager. "Binnenin de flat werden drie brandhaarden gevonden. Onder meer aan de thermostaat, aan de gordijnen en in de microgolfoven stond een metalen koffiekan. De gevolgen hadden bijzonder ernstig kunnen zijn." De man werd gearresteerd en opgesloten in de psychiatrie. Volgens een psycholoog was de man geestesgestoord op het moment van de feiten.





De verdediging ontkende de feiten niet. Het vroeg aan de rechter om hem niet te interneren maar om een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden op te leggen. "Mijn cliënt heeft nooit beseft wat hij deed en is in behandeling. Inmiddels heeft hij zich ook al persoonlijk gaan excuseren bij iedereen in het appartementsgebouw", besloot de raadsman van de Bornemnaar. Vonnis volgt op 3 oktober. (TVDZM)