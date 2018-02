Inschrijvingen Dodentocht van start mét deelnemerslimiet 01 februari 2018

02u32 0 Bornem De inschrijvingen voor de 49ste editie van de Dodentocht in Bornem gaan vandaag 1 februari om 13 uur van start. Inschrijven voor de 100 kilometer lange wandeltocht kan enkel nog online én voor het eerst werkt de organisatie met een deelnemerslimiet van 13.000 inschrijvingen.

"In 2017 werkten we voor het eerst enkel met online-inschrijvingen. Ons doel was om het aantal deelnemers aan de Dodentocht te verlagen. Toch sneuvelde opnieuw het deelnemersrecord met bijna 14.000 wandelaars, daarom hebben we beslist om dit jaar een deelnemersstop in te voeren. Voortaan zullen nog maximaal 13.000 wandelaars de Dodentocht kunnen stappen. Deze limiet is volgens ons nodig om de veiligheid en het comfort van de wandelaars, volgers en vrijwilligers te kunnen blijven garanderen", zegt woordvoerder Thomas D'hondt.





"Inschrijven kan vanaf 1 februari om 13 uur via www.dodentocht.be, we sluiten de inschrijvingen af op 15 juli of eerder wanneer de limiet van 13.000 wandelaars is bereikt. Badges afhalen kan nog steeds op de afhaaldagen of op de dag van de Dodentocht zelf."





Start op domein Breeven

"Ook bij de start op vrijdag 10 augustus om 21 uur maken we het de wandelaars comfortabeler: we verhuizen de startlocatie van het Abdijplein naar het domein Breeven, Daar richten we een 'comfortzone' in waar iederen nog wat kan rusten, en twee startzones voor telkens 6.500 wandelaars. Zo hopen we het gedrum wat te kunnen verminderen. Iedereen vertrekt wel gewoon om 21 uur."





"De route wordt aangepast: er komt een nieuwe plaatselijke ronde met 1 doortocht in het centrum van Bornem, We verwachten de wandelaars hier tussen 22 uur en middernacht. De aankomst op zaterdag 11 augustus blijft wél op het kerkplein van Bornem."





Info: www.dodentocht.be (EDT)