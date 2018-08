Inbreker steekt agente met schroevendraaier 21 augustus 2018

Een vrouwelijke inspecteur van politiezone Klein-Brabant is zondag gewond geraakt bij een arrestatie. De inbreker van een doe-het-zelfzaak stak haar in de hand met een schroevendraaier.





De inbreker was zondagavond kort voor 20 uur de doe-het-zelfzaak Fera binnengedrongen. Zowel de politie als de zaakvoerder reageerden op de melding van het inbraakalarm. "Bij nazicht in het pand werden ze plots geconfronteerd met een onbekende man, die op de vlucht sloeg", vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. De politie zette de achtervolging in. De man sloeg via een raam op de vlucht naar een andere bedrijventerrein. "Daar kon de politie hem arresteren, al haalde hij daarbij wel uit met een schroevendraaier. Een agente raakte daarbij gewond. De inbreker werd vervolgens overgebracht naar het politiekantoor voor verhoor. Bij nazicht bleek dat de man alleen handelde." Na zijn arrestatie werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De man werd aangehouden op verdenking van inbraak met geweld en wapenvertoon. Nadien werd hij overgebracht naar de gevangenis. Binnenkort zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Die zal moeten beslissen over de verdere aanhouding van de man. Bij de doe-het-zelfzaak wilden ze gisteren liever niet reageren op de inbraak. De zaak kon wel gewoon openen. (TVDZM)