Illegalen aangetroffen in vrachtwagen 11 mei 2018

Aan de sluisweg in Wintam bij Bornem zijn woensdag een zestal illegalen uit een vrachtwagen gesprongen. De lokale politie van Klein-Brabant kon hen oppakken. De zes werden 's ochtends opgemerkt bij een logistiek bedrijf waar een trucker zijn lading moest komen lossen. De politie kwam massaal ter plaatse. Naast de agenten van de zone Klein-Brabant, werden ook de collega's van Rupel opgeroepen. Niet veel later konden alle zes personen worden opgepakt. Ze werden meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Ze verkeerden allen in goede gezondheid. De zes werden na hun verhoor ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Waar ze in de vrachtwagen zijn geklommen of waar ze naartoe vluchtten, is niet gekend. (TVDZM)