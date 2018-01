Iedereen zoekt mee oplossing voor café De Blauwe Koe 26 januari 2018

Café De Blauwe Koe in Hingene is al enkele dagen hét gespreksonderwerp in de Bornemse deelgemeente. De buren die het populaire café hadden gedagvaard wegens overlast, hebben hun rechtszaak gewonnen. Uitbater Tim Pauwels krijgt nu een hele reeks verplichtingen en bijhorende dwangsommen opgelegd, en vreest voor de toekomst van zijn zaak.





"De mails en berichten met steun, tips en ideeën stromen nu binnen. Men wil crowdfunding-acties organiseren en een spaarvarken op de toog zetten om geld in te zamelen om beroep aan te tekenen, een petitie organiseren als steun, klanten en leveranciers springen spontaan binnen om ons een hart onder de riem te steken, op sociale media is de slogan 'We koe van joe' overal aanwezig. Dat is hartverwarmend", zegt Pauwels.





"Maar wat we nu vooral nodig hebben, is een oplossing. De buren willen opnieuw met ons praten over de opgelegde verplichtingen, we zouden zelf graag ook opnieuw met het Bornemse gemeentebestuur rond de tafel zitten. Ook de brouwer is bezorgd: als onze evenementen niet meer mogen plaatsvinden en de klanten wegblijven, dalen ook zijn inkomsten. We willen daarom de komende dagen alle opties bekijken en hopen dé juiste oplossing te vinden. De deuren De Blauwe Koe na jaren van hard werken op deze manier moeten sluiten, zou vreselijk zijn." (EDT)