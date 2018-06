Huveneersschool maakt langste 'levende zebrapad' ter wereld 29 juni 2018

Het was een uniek zicht in Hingene. Leerlingen, leerkrachten, ouders en een heleboel sympathisanten van de Huveneersschool lagen er zij aan zij op de rijbaan om zo samen het langste 'levende zebrapad' ter wereld te vormen. De enthousiaste zwart-witte bende overbrugde de afstand van de school tot aan de kerk, goed voor 184 meter. "Het idee voor deze recordpoging ontstond bij onze verkeerswerkgroep. Elk jaar kiezen we één actiepunt uit waar we extra op focussen, dit keer was dat stoppen aan het zebrapad. Nog veel te weinig mensen doen dit, we zochten dan ook een originele manier om de veiligheid van voetgangers aan en op een zebrapad in de kijker te zetten. Bij ons levend zebrapad stond elke streep ook letterlijk voor een mensenleven", zegt juf Els Buelens.





"Alle deelnemers kwamen in zwarte of witte kledij naar school, we vormden een lange slinger waarbij de kleuren elkaar afwisselden.





Daarna mocht iedereen midden op straat gaan liggen, vooral voor de kleinsten was dit een spannend moment. De politie hield natuurlijk een oogje in het zeil, zodat alles veilig verliep."





