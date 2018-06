Huize Eyckerheyde breidt uit INVESTERING VAN 5 MILJOEN EURO - 34 EXTRA PLAATSEN - 60 EXTRA JOBS ELS DALEMANS

23 juni 2018

02u54 0 Bornem De grondwerken zijn al achter de rug, met de officiële eerstesteenlegging van de nieuwbouw telt Huize Eyckerheyde in Wintam (Bornem) nu verder af naar 2020. Dan moet het tehuis voor personen met motorisch en mentale beperkingen over 34 extra plaatsen beschikken, goed voor een investering van maar liefst 5 miljoen euro.

"Huize Eyckerheyde bestaat sinds 1985, we telden toen 20 bewoners. In 1997 groeiden we naar 60 bewoners, en in 2006 kregen we vanuit de provincie Antwerpen de vraag om voor nog een uitbreiding te gaan. De nood aan opvang en begeleiding van onze doelgroep - mensen met een ernstige en diepe mentale beperking - is immers groot. Zoals zo vaak was er enorm veel tijd nodig voor alle administratieve zaken, het opmaken van de schetsen, het toekennen van de subsidies, ... Nu 12 jaar nadat die eerste plannen werden besproken, kunnen we eindelijk ook onze eerste steen leggen", zegt directeur Dirk De Mulder.





"De nieuwe vleugel wordt gebouwd op de velden naast Eyckerheyde, we zijn maar wat blij met zoveel ruimte die ons de luxe geeft dat we alles gelijkvloers kunnen bouwen. Zo blijft alles ook makkelijk toegankelijk voor iedereen. We hopen de nieuwbouw tegen begin 2020 in gebruik te kunnen nemen. Dit project is voor Huize Eyckerheyde enorm belangrijk omdat we hiermee groeien van een kleine naar een middelgrote voorziening", zegt De Mulder.





Vier leefgroepen

"Niet enkel onze oppervlakte neemt toe, maar ook het aantal werknemers stijgt enorm. We tellen nu 106 koppen, daar komen ongeveer 60 werknemers bij. Deze personeelsbezetting is nodig, door de zorgzwaarte van onze nieuwe bewoners worden het intensieve jobs. Het is ook niet eenvoudig om verpleegkundigen en kinesisten te vinden, net als woonzorgcentra en ziekenhuizen zijn wij constant op zoek. De medewerkers zullen aan de slag gaan in verschillende groepen. Twee leefgroepen voor mensen met gedrags- en emotionele stoornissen zullen plaats bieden aan 10 jongeren en 4 volwassenen, in twee andere leefgroepen is plaats voor 6 jongeren en 14 volwassenen met veel medische zorgen."





"Aan zo'n groot project hangt natuurlijk ook een stevig prijskaartje. We investeren 5,2 miljoen euro, waarvan 1,2 miljoen wordt gesubsidieerd. De overige 4 miljoen hoesten we helemaal zelf op."





Spaarpot

"We moeten hiervoor gelukkig niet gaan lenen, want konden de voorbije jaren een grote spaarpot aanleggen. En dat was alleen maar mogelijk door de ongelooflijke grote steun die we van iedereen krijgen: serviceclubs, bedrijven, verenigingen, privépersonen... waar we jaar na jaar op kunnen blijven rekenen. Het is mooi om te merken dat er nog altijd zoveel solidariteit bestaat."