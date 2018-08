Huisvestings-maatschappij laat buren feesten 29 augustus 2018

De sociale huisvestingsmaatschappij cvba Gezellige Woningen uit Bornem organiseert deze zaterdag een buurtfeest in de Sint-Amandsesteenweg. De huisvestingsmaatschappij realiseerde in de straat een project van 50 woongelegenheden. "De grote diversiteit van landen van herkomst van de bewoners, met elk hun eigen gewoonten en overtuiging, vraagt toch een zekere inspanning van alle actoren. Na de officiële opening op 25 november 2017 lijkt het dan ook nuttig om een buurtfeest te organiseren waarbij de bewoners van deze wijk elkaar beter leren kennen in een ontspannen sfeer. Op dit buurtfeest worden ook alle eigenaars van de aanpalende percelen uitgenodigd", deelt Gezellige Woningen mee. Het buurtfeest vindt plaats op het binnenplein aan de Bremlaan en start om 14 uur. (AVH)