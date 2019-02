Hingene krijgt nieuwe dijk en meer groen Ruimtelijk uitvoeringsplan Scheldepolders voorlopig vastgesteld

Els Dalemans

22 februari 2019

18u31 1 Bornem Vanaf 2020 starten in Hingene (Bornem) de werken voor de aanleg van een nieuwe dijk. “Dit project beschermt Hingene en Wintam tegen het water, zorgt voor een nieuwe natte getijdennatuur, het behoud van de landschaps- en erfgoedwaarde én beschermt de waardevolle bossen”, somt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) op.

De Vlaamse Regering stelde vrijdag het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Scheldepolders Hingene’ in Bornem voorlopig vast. “Dit plan moet de aanleg van een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde in Hingene mogelijk maken. We werken in twee grote zones, gelegen langs weerszijden van de Notelaersdreef en samen goed voor 216 ha”, zegt Van den Heuvel.

Overstromingsgebied

“Het gebied Oudbroek-Schellandpolder, tussen de Zeesluis en de dreef, wordt gecontroleerd overstromingsgebied (GOG). De bestaande dijk wordt hier verlaagd tot ‘overloopdijk’. Verderop wordt een hogere en stevigere ringdijk aangelegd om Hingene en Wintam te beschermen tegen het water. Zo kan het gebied tussen de huidige en nieuwe dijk bij stormtij één of twee keer per jaar overtollig Scheldewater opvangen. Bij eb zal het water via een uitwateringssluis terug naar de Schelde vloeien.”

“De gebieden aan de andere kant van de Notelaersdreef -Groot Schoor en Stort van het Buitenland– worden ontpolderd en dus blootgesteld aan eb en vloed. Hier wordt de dijk niet verlaagd maar gaat men openingen maken om het water door te laten. Door de getijdenwerking zullen hier slikken en schorren ontstaan: een gedroomd leefgebied voor vogels, vissen en meer. Zo creëren we een nieuwe natte getijdennatuur. Ook hier zal een dijk de omliggende huizen tegen het water beschermen. Groot Schoor is nu nog landbouwgebied, maar wordt in het nieuwe plan ook ingekleurd als natuurgebied. Zo komt er 70 hectare extra groen bij.”

“Het Departement Omgeving organiseert van 2 april tot 31 mei een openbaar onderzoek over het plan, dan kan iedereen het plan inkijken en opmerkingen overmaken. De Vlaamse Regering neemt een definitieve beslissing na de behandeling van de bezwaren en adviezen. We hopen alles tegen eind 2019 af te ronden, zodat de Vlaamse Waterweg in 2020 met de werken kan starten.”