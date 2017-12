Het café waar de tijd al 180 jaar stilstaat 'T KONINGSREK VIERT JUBILEUM MET FEESTJAAR ELS DALEMANS

02u35 0 Marc Aerts Elisabeth (79) en kleindochter Yoni. Met zoontje Wolf lijkt de opvolging al verzekerd. Bornem In 2018 zal het exact 180 jaar geleden zijn dat Gilles Boodts de deuren opende van de toen enige herberg in Branst: 't Koningsrek oftewel 'bij Zates'. Nu 180 jaar later runt Elisabeth Hulstaart (79) nog steeds het bekende café van haar betovergrootvader, samen met kleindochter Yoni (29). "Deze plek staat voor eenvoud, en gelukkig zijn met de kleine dingen."

"Branst was in 1838 geen dorp, maar een groepje boerderijen bij elkaar", zegt Elisabeth. "Mijn betovergrootvader koos heel specifiek voor deze kil, waar schepen makkelijk op het droge geraakten. Voor de overstroming in 1976 lag de dijk hier nog niet, wij liepen vanuit het café door de tuin recht het water in. De schepen werden 'geparkeerd' tussen de bomen, en mijn betovergrootvader had een eigen schip met een laadvermogen van 53 ton, toen het grootste in de omstreken. 't Koningsrek begon stilaan op een werf of 'Zate' te lijken, en zo is 'Zates' een begrip geworden. Vele mensen kennen onze achternaam niet, wij zijn gewoon allemaal 'van Zates'."





Marc Aerts De moeder en broer van Elisabeth, de huidige uitbaatster, in café Zates.

Reus als geschenk

"Het café werd heel natuurlijk van generatie op generatie doorgegeven. De kinderen groeiden mee op in de zaak, wie oud genoeg was, hielp mee en uiteindelijk werd er overlegd wie van de volgende generatie 't Koningsrek zou overnemen. Mijn moeder is 93 jaar oud geworden en stond tot 3 weken voor haar overlijden achter de toog. Van de lokale harmonie Heilige Familie, die al 100 jaar hier haar lokaal heeft, kreeg mijn moeder trouwens een reus als geschenk: 'Leonie van Zates'. Hoeveel cafébazinnen kunnen dat zeggen?"





Élke dag open

"Elk van ons kreeg dit leven en werk met de paplepel ingegeven. Wanneer iemand ziek is, stelt de rest van de familie spontaan een beurtrol op zodat we het café niet moeten sluiten. Zates is immers élke dag van het jaar open, steeds van 13 uur tot de laatste gast naar huis gaat. Op dit moment run ik de zaak samen met mijn kleindochter Yoni, en we hebben daar allebei plezier in. We hebben geen nood aan sluitingsdagen, aan lange reizen en verre vakantiebestemmingen. Ergens op een strand gaan liggen is écht niets voor mij. Er zit wel eens een mindere dag tussen, maar uiteindelijk hebben we het hier zo goed."





'Hier' is in de gelagzaal, met de stoof en de tegeltjes van vroeger, waar de tijd al 180 jaar lijkt stil te staan. "We houden Zates bewust zo klein en authentiek mogelijk. Aan de inrichting en het uitzicht wordt niet geraakt, waarom zouden we in godsnaam moderniseren? Iets modern ben je na 3 jaar ook helemaal beu hoor. Dat is wat vele mensen volgens mij zo doet wankelen: materieel komen we niets tekort, het moet alsmaar nieuwer en blitser, maar het menselijke contact ontbreekt. Bij ons ontsnap je daar niet aan. Een werkloze of een bankdirecteur: ze krijgen allemaal een 'goeiendag' als ze binnenstappen en al snel is het weer een aanleiding om een eerste gesprek aan te knopen. Enkel over politiek en geloof praat ik principieel niet mee. Er worden ook veel vertrouwelijke zaken gezegd, zeker na een paar pinten. Elke cafébaas moet ook een beetje psycholoog zijn, kunnen omgaan met alle soorten mensen, nuchter of zat. En wanneer er iets te veel pinten gedronken worden, maak ik een boterham met kaas. Dan kan er even geen bier meer bij (lacht). Ook de prijs van dat bier houden we laag: anderhalve euro voor een pintje. Ik zou meer kunnen vragen en verdienen, maar ook nu kan ik elke dag een vers brood kopen."





Scheldewijding

De 180ste verjaardag van Zates zal een heel jaar lang gevierd worden, met als start een feestelijke receptie op 6 januari om 17 uur. Daarna volgen een kindercarnaval, een bal en breugelfeesten, een Vlaamse kermis en boot- en Scheldewijding... Alle info op de Facebookpagina 'Cafe Koningsrek Zates'