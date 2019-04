Heilige Bernardus krijgt opknapbeurt Els Dalemans

10 april 2019

11u35 1 Bornem De heilige Bernardus kreeg een opknapbeurt. “Het schilderij van meer dan 100 jaar oud en wel 5 meter hoog werd voor de verbouwingswerken aan de abdij uit de nis achteraan in de abdijkerk gehaald. We profiteerden van de gelegenheid om het te laten restaureren”, zegt Bornems archivaris Gert Van Kerckhoven.

“Het schilderij van de heilige Bernardus van Clairvaux maakt deel uit van de kerncollectie van de Sint-Bernardusabdij. Het werd geschilderd door Leon Bressers in 1906 en is dus meer dan een eeuw oud. Kunsthistorisch gezien is het werk minder belangrijk, maar de symbolische waarde is groot. Op het schilderij verschijnt Christus immers in een visioen aan Bernardus van Clairvaux”, zegt Van Kerckhoven.

“Het schilderij hing in de nis achteraan in de abdijkerk, maar aan de andere kant van die muur wordt een appartement gecreëerd. Daarom moest het schilderij worden verwijderd, dat was een hele klus voor onze medewerkers van de gemeentelijke uitvoeringsdienst. Met Bernardus veilig op de grond, zagen we meteen ook hoe erg het doek er aan toe was.”

“We riepen de hulp in van restauratrice Katrien Augustinus. Zij reinigde het doek heel grondig, retoucheerde waar nodig, herstelde een scheur en spande het doek achteraan opnieuw op. Daarna kreeg het geheel een beschermlaag om alles weer te fixeren. Het resultaat is prachtig: alle kleuren zijn weer helder en alle details komen weer duidelijk naar voor.”

“Het schilderij kan nog niet terug omhoog, omdat de werken aan de Bernardusabij nog volop aan de gang zijn. We zullen het doek daarom, net als de andere waardevolle werken, veilig opslaan in de abdij tot de klus geklaard is. Zelfs de heilige Bernardus moet dus even zijn beurt afwachten!”