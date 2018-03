Heibel tussen buurt en boswachter POLITIE BEKIJKT OF ER BEMIDDELD KAN WORDEN ELS DALEMANS

12 maart 2018

02u28 0 Bornem Het is niet altijd even rustig op de wandelpaden in het Bornemse graafschap. Buurtbewoners beschuldigen de boswachter ervan hen te bedreigen en aan te vallen, katten en honden te doden... "Deze verhalen zijn uit de lucht gegrepen", zegt de betrokken boswachter. Klein-Brabants korpschef Jan Van de Vreken bekijkt of een nieuwe bemiddelingspoging mogelijk is.

De verhalen over de gebeurtenissen in het graafschap zijn talrijk, maar de betrokkenen willen enkel anoniem getuigen. Vorige week nog werd één van de buurtbewoners tijdens een wandeling met zijn hond bedreigd door de boswachter. "Ik was onderweg in de Donkweg toen hij mij spotte, meteen in zijn wagen sprong en op mij kwam afgereden. Het kwam tot de zoveelste schermutseling, met de zoveelste bijhorende klacht bij de lokale politie", aldus de buurtbewoner. "In het verleden werd ik al meermaals bedreigd, aangereden met de wagen, aangevallen vanop de fiets... Ik kreeg zelfs pepperspray in het gezicht. Ook andere wandelaars werden al uitgescholden of klemgereden en zelfs bedreigd met vuurwapens. De man valt niet alleen mensen aan, hij schiet ook loslopende katten en honden dood, plaatst illegaal klemmen en vergiftigt dieren."





Volgens de betrokkenen gaat de boswachter wel érg ver om zijn gebied te bewaken. "Eind vorig jaar werd in de Boerendreef een wandelaar met hond aangereden. De vrouw moest voor verzorging naar het ziekenhuis worden gebracht, haar hond overleefde de aanval niet. Het zijn traumatische ervaringen voor mensen om tijdens een wandeling je huisdier voor je ogen te zien sterven. Meer en meer mensen mijden het graafschap, of zorgen ervoor dat ze steeds in groep gaan wandelen, uit angst om deze gewapende man ergens te kruisen. De lokale politie en burgemeester zijn op de hoogte, maar er gebeurt niets."





Geen goede reputatie

"Ik weet dat deze man geen al te beste reputatie heeft, er kwamen al heel wat klachten binnen", bevestigt burgemeester Luc De boeck (CD&V). "De politie doet ook steeds wat moet: er wordt een proces-verbaal opgemaakt en het parket wordt op de hoogte gebracht. Maar daarna valt het stil: het dossier over de overreden hond van eind 2017 is bijvoorbeeld al geseponeerd. Aan zo'n beslissing hebben wij niets te zeggen."





Boswachter ontkent verhalen

Ook korpschef Van de Vreken vindt dit een complex verhaal. "Er zijn inderdaad meerdere klachten van verschillende mensen, zij worden elk afzonderlijk behandeld en niet als één geheel. De dossiers wegen voor het parket ook niet altijd even zwaar om er verder mee te gaan. We zullen bekijken of een nieuwe poging tot bemiddeling mogelijk is. Ik begrijp de frustratie van velen, maar we doen wat we kunnen. Hier wordt zeker niemand beschermd of niets toegedekt."





Volgens de betrokken boswachter Paul Van de Vijver (74) zijn de verhalen uit de lucht gegrepen. "Mensen die de wet niet overtreden en met hun hond aan de leiband lopen, laat ik met rust. Anderen spreek ik aan, en vaak krijg ik zeer felle antwoorden en wordt net de wandelaar boos. Wie ik betrap op stroperij of sluikstorten, gaat elders weer kwaadspreken, zo is een hele hetze tegen mij ontstaan."





Volgens Groen-gemeenteraadslid Tom Van Bel is de maat, na het incident van vorige week, echter vol. "Het kan niet langer dat de veiligheid van inwoners in het gedrang komt wanneer ze op openbaar terrein gaan wandelen. We vragen de burgemeester nú op te treden om te vermijden dat er zwaargewonden vallen of zelfs dodelijke ongevallen gebeuren."