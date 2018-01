Heemkundige kring stelt nieuw jaarboek voor 02u30 0 Foto Marc Aerts

De vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant heeft traditiegetrouw het nieuwe jaarboek voorgesteld. Dit jaar stond het boek in teken van alle kerken in de regio van zowel vroeger als nu. "Het is een overzicht van het brede spectrum aan kunst in en om onze zestien kerken", klinkt het bij de vzw. "Honderden foto's vergezellen informatie over zowel het meubilair, schilderijen, beeldhouwwerk, glasramen alsook over de kerkklokken. Verder is er in het boek ook nog aandacht besteed aan anekdotes over de parochies of geloofsgemeenschappen." Het boek telt 400 pagina's en kost 39 euro. Voor meer informatie: www.heemkunde-klein-brabant.com





(TVDZM)