Heartbeatbox leert jongeren reanimeren 07 maart 2018

02u41 0 Bornem De 'Heartbeatbox', zo heet het reanimatiespel dat de Bornemse thuisverpleger en schepen Tom Van Ranst (CD&V) ontwikkelde. De leerlingen van het vijfde jaar Verzorging van de OLV Presentatieschool in Bornem testten het spel gisteren uit.

"Deelnemers spelen een rollenspel: de ene is slachtoffer, de andere doet hartmassage, belt de hulpdiensten, haalt het AED-toestel. De box bevat ook alle nodige attributen: een nep-gsm-toestel, een kartonnen AED-toestel, een mousse waarop hartmassage kan geoefend worden. Elk onderdeel van een reanimatie is aanwezig. Eén rollenspel duurt vijf minuten, want binnen deze tijdspanne moet je een AED-schok kunnen toedienen. Om het voor de jongeren toegankelijker te maken, maakte DJ Wolfpack de'Heartbeatsong'. Dit reanimatielied heeft 120 beats per minuut, de nieuwe norm voor het hartritme bij een reanimatie."





"De gemeente Bornem schonk zeven Heartbeatboxen aan onze twee middelbare scholen. De eerste leerlingen volgden dinsdagnamiddag een opleiding bij een erkend instructeur. Deze jongeren - opgeleid tot 'Heartbeaters' - gaan nu van klas tot klas om het reanimeren aan hun medeleerlingen aan te leren. We hopen alle kinderen vanaf 10 jaar te bereiken, in alle scholen en jeugdbewegingen van Bornem en zo ver mogelijk daarbuiten."





Info: www.heartbeatbox.be.





(EDT)