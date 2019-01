Gulden boek van Louise keert na 80 jaar terug naar kasteel d'Ursel Els Dalemans

25 januari 2019

14u55 0 Bornem 80 jaar nadat de laatste gast zijn handtekening zette in het gulden boek van Louise d’Ursel, keert het bijzondere boek terug naar kasteel in Hingene. “Het boek verdween na het overlijden van mijn grootmoeder in de kelder, waar we het net weer vonden”, zegt Emmanuel d’Hennezel, kleinzoon van Louise die meteen ook een nieuw gulden boek tekende. Hij deed dat samen met Emmanuel d’Ursel, de enige overlevende van iedereen die ooit het eerste boek tekende.

Het boek van Louise d’Ursel (1886-1956) is meer dan 200 bladzijden dik, werd ingebonden in rood leder, en telt exact 3.379 handtekeningen. Deze werden gezet tussen 1907 en 1940. “Het gulden boek was een initiatief van mijn grootmoeder. Telkens wanneer ze op bezoek ging bij haar achterneef hertog Robert in Hingene, liet ze de andere gasten hun handtekening zetten. Na haar overlijden in 1956 verdween het boek in de kelder, bij het leegmaken van ons grootouderlijke huis hebben we het teruggevonden”, zegt Emmanuel d’Hennezel.

d’Hennezel contacteerde directeur van Kasteel d’Ursel Koen De Vlieger, die het gulden boek maar wat graag in ontvangst nam. “Dit boek is bijzonder omdat het ons een mooi beeld geeft van wie er begin 20ste eeuw in Hingene op bezoek kwam”, zegt De Vlieger. “Naast de leden van de familie d’Ursel was ook de rest van de Belgische adel welkom. Zo was ook John de Marnix de Sainte Aldegonde, de gelijknamige oom van de huidige graaf van Bornem, hier in 1907 te gast. En we herkenden ook enkele handtekeningen van bezoekers met koninklijk bloed. Je ziet zelfs wanneer de oorlog uitbreekt, want in 1914 zetten een heleboel Belgische militairen hun handtekening.”

Begin november 1939 wordt het boek voor het laatst bovengehaald, wanneer er weer enkele gezinsleden van de familie d’Ursel komen logeren. Eén van hen is de zevenjarige Emmanuel, die met zijn ouders en broers op bezoek is in Hingene. Met een kinderlijk handschrift pende hij zijn voornaam neer. Vrijdagochtend bracht de kleinzoon van Louise d’Ursel het gulden boek terug naar het kasteel, samen met de ondertussen 86-jarige Emmanuel d’Ursel. Hij is de enige overlevende van iedereen die tussen 1907 en 1940 in het boek heeft geschreven.

“Ik kan me het moment waarop ik het boek tekende niet meer herinneren, maar heb wel hele mooie herinneringen aan het kasteel”, aldus d’Ursel. “Ik kwam als kind jarenlang elke zomer naar Hingene vanuit Brussel, zeker tot mijn achttiende. Er lag nog geen brug over de Schelde, dus het leek hier wel het einde van de wereld. Het kasteel was prachtig ingericht, met het mooiste meubilair in alle kamers. Door de jaren heen raakte alles in verval, ik ben dan ook heel blij met de recente renovatie van het hele domein. Het is geweldig om te zien dat het kasteel weer herleeft.”

Emmanuel d’Ursel mocht vrijdag ook weer zijn pen bovenhalen, want Koen De Vlieger kocht net een nieuw gulden boek voor het kasteel. “Deze vondst heeft ons geïnspireerd, en we starten weer met een gulden boek voor het kasteel. De eerste handtekeningen die worden gezet, zijn die van Emmanuel d’Hennezel en Emmanuel d’Ursel. Zo maken we de cirkel mooi rond.”