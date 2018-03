Grote hinder verwacht door werken aan Scheldebrug 06 maart 2018

02u44 0 Bornem De oude Scheldebrug tussen Bornem en Temse wordt van 18 april tot en met 18 juni afgesloten voor het verkeer voor dringende herstellingswerken. Verwacht wordt dat de verkeershinder in Klein-Brabant groot zal zijn. Vanaf vandaag al geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur omdat de brug niet meer aan intensief verkeer mag worden blootgesteld.

"Tijdens een inspectie aan de brug, die gebouwd werd in 1955, ontdekte men ernstige schade aan de stalen brugdekplaat van het beweegbaar gedeelte. Om te vermijden dat de brug verdere schade oploopt of dat de situatie zelfs gevaarlijk wordt, is deze dringende herstelling noodzakelijk. Vanaf 18 maart wordt de brug volledig afgesloten, het verkeer zal in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug worden geleid. We verwachten, zeker tijdens de spits, ernstige verkeershinder", zegt Carolien Peelaerts van De Vlaamse Waterweg.





"We hadden graag rekening kunnen houden met andere werven in de omgeving, maar dit is echt té dringend. Om de onderbreking zo kort mogelijk te houden, gaat de aannemer 24 op 24, 7 op 7 werken. Hij zal ook niet enkel de schade aan de stalen brugdekplaat herstellen, meteen brengt hij een nieuwe anti-sliplaag en belijning aan op het stalen brugdek. "





De werken aan de oude Scheldebrug hebben geen impact op treinverkeer, fietsers en voetgangers. De aannemer zal een stelling onder de brug plaatsen, hierdoor is er geen scheepvaart mogelijk. Schepen moeten de doorvaart onder het vast gedeelte van de brug nemen. (EDT)