Grootvader Piet (75), vader Jan (46) en zoon Maxime (18) komen samen aan 13 augustus 2018

02u40 0

Grootvader Piet (75), vader Jan (46) en zoon Maxime (18) Bamelis wandelden zaterdag rond 19 uur samen de Dodentocht-tent in. "Voor mijn vader - die de tocht al 3 keer uitwandelde - was het een vlotte editie. Hij is getraind, liep net nog de marathon van Milaan en had de grootste kans om de finish te halen", zegt Jan. "Ikzelf gaf eerder al twee keer op en heb vanaf 60 kilometer sérieus moeten doorbijten. Ook mijn zoon had twee stevige dipjes, maar we hebben elkaar er steeds weer bovenop gekregen. Zonder mekaar zouden we dit niet hebben gehaald. En hoewel het zwaar was, hebben we ons ook ongelooflijk goed geamuseerd onderweg." (EDT)