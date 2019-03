Groen-voorzitter geeft fakkel door Els Dalemans

12 maart 2019

15u22 0 Bornem De Bornemse Groen-afdeling heeft een nieuwe voorzitter. Nicole Van Praet geeft na zes jaar de fakkel door aan Stefan De Maeyer.

“Ik zat tijdens de vorige legislatuur, samen met onze Groen-schepen Tom Van Bel, als gemeenteraadslid in de meerderheid. In oktober werd ik herverkozen bij ‘Iedereen Bornem’. Zo kreeg ik de kans om schepen van schepen van Milieu, Energie, Waterbeleid, Buurten, Openbaar Groen, Mondiaal Beleid en Dierenwelzijn te worden. Die taak valt echter niet meer te combineren met het voorzitterschap van onze afdeling”, aldus Van Praet.

Unaniem

De leden verkozen Stefan De Maeyer unaniem tot nieuwe voorzitter. Hij is preventieadviseur in de LAB-school in Puurs-Sint-Amands. “De jeugd ligt mij vanzelfsprekend nauw aan het hart. Verder wil ik focussen op een goede samenwerking met en ondersteuning van Iedereen Bornem, en een samenwerking met Groen Puurs–Sint Amands. Mobiliteitsproblemen, milieuproblemen en meer stoppen immers niet aan de gemeentegrenzen.”

De Maeyer is meteen ook kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen in mei, hij staat bij de opvolgers op de zevende plaats.