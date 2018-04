Groen: "Fietserstunnel onder Puursesteenweg moet levens redden" 07 april 2018

02u47 0 Bornem "Na het dodelijke ongeval van vorig weekend is de maat vol. Er moet een fietserstunnel komen onder de Puursesteenweg én de spoorweg." Aan het woord is de Bornemse coalitieparter Groen, die na de omwonenden en de Bornemse oppositiepartijen, nu ook vraagt om om dringend de veiligheid te verhogen aan de gevaarlijke fietsoversteekplaats.

"Op en rondom het kruispunt van de Puursesteenweg met de Pedro Colomalaan - een gevaarlijke kruising van auto-, trein- en fietsverkeer - gebeurden de voorbije jaren meerdere zware ongevallen. Vorig weekend nog werd een fietser er gegrepen door een trein", zeggen Tom Van Bel en Nicole Van Praet van Groen. "We kregen in het verleden al te horen dat een tunnel te veel zou kosten, en misschien zelfs technisch niet mogelijk zou zijn. We moeten dit plan echter nú grondig onderzoeken, men plant tijdens de volgende legislatuur immers een volledige heraanleg van de Puursesteenweg. Vanuit Groen Bornem willen we bovendien meteen gaan voor een nieuw, vrijliggend fietspad over de hele Puursesteenweg."





Slagbomen

"Het ongeval van vorig weekend heeft niets te maken met de fietsoversteekplaats. Het slachtoffer negeerde de slagbomen en lichten van de overweg", reageert burgemeester Luc De boeck (CD&V). "We weten dat dit punt niet het meest veilige van onze gemeente is, daarom werd er vorig jaar extra signalisatie geplaatst. Dit soort oversteken ondertunnelen dat zou een gigantisch werk zijn, om nog maar te zwijgen van het kostenplaatje." (EDT)