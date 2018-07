Graaf d'Ursel koopt eigen familiestuk terug 28 juli 2018

Graaf Yannick d'Ursel heeft vrijdag in Kasteel d'Ursel in Hingene een 250 jaar oude koffer voorgesteld met op het deksel het wapenschild van de familie d'Ursel. Hij wist het familiestuk terug te kopen bij een veiling van Christie's in Londen. Op die manier zet hij de "historische fout" van zijn vader recht, die het stuk voor veel te weinig geld verkocht aan een antiquair. Hij moest wel flink opbieden. "De koffer is een prachtig stuk en het hoort thuis in onze familie. Mijn vader heeft altijd spijt gehad van de verkoop. Ik ben blij het meubel te hebben kunnen kopen, al was het helaas wel heel duur", zegt de graaf. Hij geeft het waardevolle meubel in bruikleen aan Kasteel d'Ursel voor de duur van de tentoonstelling 'Winters in Brussel. De stadsresidentie van de familie d'Ursel (1590-1960)' , over het Brusselse hôtel d'Ursel waar de Japanse koffer altijd stond. (WVK)