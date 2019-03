Gezocht: avontuurlijke wandelaars voor trage wegen-project Els Dalemans

25 maart 2019

14u04 0 Bornem De gemeente Bornem en Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) gaan op zoek naar avontuurlijke wandelaars voor een project rond trage wegen.

“Het is alweer meer dan 10 jaar geleden dat de trage wegen in Bornem voor het eerst in kaart gebracht werden. We vonden het daarom hoog tijd om te kijken hoe het vandaag met die wegen is gesteld. We beginnen in Hingene, waar we graag met de hulp van avontuurlijke wandelaars de trage wegen onder de loep nemen”, zegt Eva Galle van RLSD.

“Iedereen die van wandelen houdt en het leuk vindt om minder bekende plekjes te leren kennen, kan ons daarbij helpen. Tijdens een informatiemoment op donderdag 28 maart geven we geïnteresseerden alle info die ze nodig hebben om deze missie tot een goed einde te brengen. Daarna nodigen we alle kandidaat-padvinders uit op zaterdagvoormiddag 30 maart om samen de ‘Trage Wegen App’ uit te testen. Wie een beetje afgeschrikt wordt door de technologische kant, krijgt donderdag zeker de nodige hulp en informatie.”

Het infomoment rond het trage wegen-project vindt plaats op 28 maat om 20 uur in het Gemeenschapshuis van Hingene, Edmond Vleminckxstraat 73. Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. Meer info: 09 210 90 54.