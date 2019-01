Gezin naar ziekenhuis na brand in slaapkamer TVDZM

26 januari 2019

De brandweer is vanmiddag moeten uitrukken naar de Omgangstraat in Mariekerke. Er was brand uitgebroken in de slaapkamer van een woning. Bij aankomst van de brandweermannen was de brand al geblust. Een buurman kreeg het vuur zelf onder controle. De brandweermannen moesten enkel nablussen en ventileren. De schade bleef beperkt. De bewoners hadden wel teveel rook ingeademd. Het ging om een moeder en haar drie kinderen. Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis voor verder verzorging. De woning werd niet onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een kaars die omgevallen is en terecht kwam op de matras.