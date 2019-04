Gestolen motorfiets van overleden brandweerman snel teruggevonden... op kerkhof: “Bijzonder opgelucht. Motorfiets heeft vooral emotionele waarde.” Tim Van der Zeypen

12 april 2019

17u30 1 Bornem Korporaal Thibaut (30) van de Bornemse brandweer heeft sinds vanochtend zijn gestolen motorfiets terug. De Italiaanse motorfiets uit de jaren zestig was een erfstuk van goede vriend én overleden brandweerman Jean-Luc ‘Jolle’ Pauwels De diefstal werd donderdagavond opgemerkt. Kort daarna werd er via sociale media een opsporingsbericht gelanceerd. Vrijdagochtend werd de motorfiets aangetroffen... op het kerkhof in Bornem.

“De motorfiets werd me geschonken kort voor zijn overlijden. Het had voornamelijk een emotionele waarde. Het was dan ook bijzonder hard schrikken toen ik vaststelde dat de motorfiets verdwenen was”, vertelt Thibaut. De Bornemse brandweerman was een goede vriend van ‘Jolle’ Pauwels (55). Ze leerden elkaar kennen toen de dertiger zich zo’n tien jaar geleden bij de brandweer aansloot. “We hadden dezelfde passie: motorfietsen. We konden het dus goed met elkaar vinden”, luidt het. “Toen hij deze motorfiets in Italië ging oppikken, ben ik nog mee gegaan.”

Opsporingsbericht

Na het overlijden van de 55-jarige brandweerman, werd de motorfiets veilig bewaard in de garage van Thibaut. Op een nog onduidelijke manier werd die recent gestolen. Thibaut stapte naar de lokale politiezone in Klein-Branant en diende klacht in. De politie startte intussen een onderzoek op. Kort nadat de diefstal werd opgemerkt, lanceerde de dertiger ook nog een opsporingsbericht op sociale media. Een beschrijving samen met een foto van de motorfiets werd massaal gedeeld. Ook Thibaut zelf ging op zoek naar de motorfiets en kamde de nabije omgeving uit. Zonder succes.

Begraafplaats

“Tot we vanmorgen plots telefoon kregen”, gaat de dertiger verder. “Eva, een medewerker van de gemeente, had de motorfiets aangetroffen... op de begraafplaats in Bornem.” Thibaut aarzelde geen seconde en ging de motorfiets intussen al ophalen. Sindsdien werd de motorfiets opnieuw veilig weggeborgen achter slot en grendel. Wie er achter de diefstal zit, is nog niet bekend. Ook waarom de dader of daders de motorfiets achterlieten op het kerkhof, is niet bekend. Verschillende pistes worden momenteel open gelaten. Mogelijks raakten de dieven in paniek door de massale zoekactie naar de motorfiets óf raakte de benzine op tijdens het rijden. “Ik ben in ieder geval bijzonder opgelucht dat ik de motorfiets terug hebt”, besluit Thibaut.