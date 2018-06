Germaine 2.0 gaat voor betere voedselbedeling en kookactiviteiten 02 juni 2018

02u56 0 Bornem Germaine 2.0, zo heet het nieuwe project van het Bornemse Sociaal Huis, Pegode en Huize De Steiger. "We combineren onze voedselbedeling met activiteiten voor en door mensen met beperkingen", zegt verantwoordelijke Mieke Moerman.

"Sinds 2015 organiseren we onze voedselbedeling vanuit de Betere Eetbox, een pand dat ingericht werd als winkeltje en waar gebruikers naast de klassieke 'droge producten' ook verse groenten, fruit en brood van lokale handelaars aangeboden kregen. Onze vrijwilligers konden het aanbod aan producten enorm uitbreiden: we halen goederen op bij de veilingen en bij lokale handelaars. De locatie in de Nieuwstraat werd zo te krap", zegt Moerman.





"In de Stationsstraat sloot buurtbistro Germaine de deuren, een horecazaak waar mensen met een beperking of arbeidshandicap aan de slag waren. Wij besloten de twee te combineren, de Betere Eetbox te verhuizen en het project om te dopen tot Germaine 2.0. Tijdens onze wekelijkse voedselbedeling zullen mensen van Pegode en De Steiger aanwezig zijn: om te helpen, een praatje te maken, een kop soep of een lekker dessertje aan te bieden. Op termijn willen we ook andere gezamenlijke activiteiten organiseren, bijvoorbeeld een kookworkshop met de focus op gezonde voeding. Dat het aanbod van onze voedselbedeling zo is gegroeid, is goed nieuws. Minder positief is het feit dat ook het aantal begunstigden enorm is gestegen. We zien de kansarmoede in Bornem toenemen, gelukkig kunnen we deze mensen veel meer bieden dan vroeger." (EDT)