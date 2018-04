Gemeente wil auto weren uit Boomstraat HANDELAARS NIET AKKOORD MET MAATREGEL TEGEN VERKEERSDRUK ELS DALEMANS

02u41 0 Bornem Amper één auto op de drie die door de Boomstraat in Bornem rijden, stopt daar ook echt. De gemeente bekijkt daarom hoe het verkeer beter gestuurd kan worden om die verkeersdruk te doen dalen. Maar net dat willen de handelaars niet: "Wie niet door de Boomstraat rijdt, heeft de etalages ook niet gezien", klinkt het.

"Aan de hand van tellingen en enquêtes zijn we te weten gekomen wie in het centrum rondrijdt, waarom hij dat doet en waar hij naartoe gaat", zegt Kristof Devriendt van studiebureau Traject. "Van de 1.100 wagens was net geen 7% doorgaand verkeer, 53 % is bestemmings- of herkomstverkeer en 40 procent is intern verkeer binnen Bornem - dit gaat zowel over het centrum als de deelgemeenten. Maar liefst 23% van de automobilisten reden binnen Bornem-centrum rond met de auto. Zeker bij die twee laatste cijfers zit een gigantisch potentieel: met de juiste aanpak moeten we deze mensen overtuigen om deze korte verplaatsingen te voet of met de fiets te doen."





"Opvallend is ook dat amper één wagen op de drie die door de Boomstraat rijden, aan een winkel stopt. Twee wagens op drie gebruiken deze winkelstraat dus als doorgangsweg. Als we de Boomstraat willen heropwaarderen moeten we de verkeerscirculatie durven herbekijken. Een omleiding kan via de Achterweidestraat en Stationstraat, gecombineerd met een 'knip' halfweg de Boomstraat. Dit is mogelijk met de creatie van een verkeersvrij plein ter hoogte van de Ruiterstraat/Nieuwstraat. Een andere optie is een 'knip' tussen Boomstraat en Sint-Amandsesteenweg, doorgaand verkeer zal dan sowieso een andere route kiezen én hiervoor zijn weinig ingrepen nodig. Ook een 'knip' aan de andere kant, ter hoogte van het Cardijnplein, is een optie. Tot slot bestaat ook de mogelijkheid om de Boomstraat op bepaalde dagen volledig verkeersvrij te maken met paaltjes."





Etalages

De Verenigde Handelaars van Bornem juichen de ideeën van het studiebureau niet meteen toe. "De cijfers verrassen ons niet, de Boomstraat is nu eenmaal dé straat waar je automatisch op uitkomt als je vanop de N16, vanuit Sint-Niklaas of deelgemeente Hingene, ons centrum inrijdt", zegt voorzitter Nick Vertommen. "Voor ons is die gezellige drukte eerder een voordeel dan een struikelblok. We willen niet dat het plots helemaal stil wordt in de Boomstraat. Iedereen die langs onze winkels rijdt, stopt misschien niet meteen maar heeft wél de etalages gezien en komt mogelijk later terug. Ook qua veiligheid valt die verkeersdrukte nog mee: er gebeuren amper ongevallen. Wij overleggen volgende week met het gemeentebestuur, en zullen daarna ook intern dit dossier verder bespreken."