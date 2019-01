Gemeente nodigt inwoners uit op nieuwjaarsreceptie Wannes Vansina

03 januari 2019

De gemeente Bornem nodigt haar inwoners op zondag 6 januari uit voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze vindt net zoals vorig jaar van 14 tot 16 uur plaats op het plein aan cultuurcentrum Ter Dilft. Iedereen is welkom om zich te laten bedienen door de gemeenteraadsleden en te klinken op het nieuwe jaar. Burgemeester Kristof Joos (N-VA) zal om 14.45 uur zijn eerste nieuwjaarstoespraak houden. Vooraf inschrijven is niet nodig. De nieuwjaarsreceptie kan worden gecombineerd met de solden, want de winkels zijn open.