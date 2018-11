Gemachtigd opzichter krijgt uniek schuilhuisje Els Dalemans

26 november 2018

15u05 0 Bornem De winters beloven een stuk aangenamer te worden voor Harry De Prouw uit Branst (Bornem). De man is al 3 jaar gemachtigd opzichter aan basisschool De Appelboom, waar hij elke ochtend in weer en wind op post staat om de kinderen veilig te helpen oversteken.

Zijn inzet moest dringend eens beloond worden, vond dorpscomité ‘Branst Leeft’. De leden gingen aan het knutselen, en verrasten De Prouw met een uniek, ‘gepimpt’ schuilhuisje. De constructie kreeg een afdakje, een bankje én zelfs een lampje binnenin. Ook de vliegende geit (de spotnaam van de inwoners van Branst, nvdr) mocht niet ontbreken.

“Ik wist helemaal niet dat ze deze fijne verrassing voor mij hadden voorbereid. Toen ik ‘s morgens aan mijn zebrapad arriveerde, stond het huisje daar plots te schitteren. Het is hartstikke fijn om op zo'n originele manier in de bloemetjes gezet te worden voor je inzet. Al sta ik hier vooral omdat ik me nuttig wil maken, en ervoor zorgen dat de kinderen uit het dorp -waaronder ook mijn eigen zoontje- veilig op school geraken”, zegt De Prouw. “Nu het donkerder wordt en er meer regen valt -binnenkort zelfs misschien wel sneeuw- kan ik tussendoor toch even schuilen.”