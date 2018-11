Geen straf voor drugsbezit wegens verjaring TVDZM

20 november 2018

De 34-jarige Lima B. uit Bornem heeft geen straf gekregen omwille van drugsbezit en mogelijke drugshandel. De man liep midden augustus 2017 tegen de lamp bij de politiecontrole. De man had toen twaalf zakjes met cannabis op zak. Volgens de raadsvrouw van beklaagde was er hier geen sprake van handel. “Hij kocht drugs aan in het groot omdat het dan goedkoper is”, aldus meester Liesbeth De Vleesschouwer. Naast de drugs was hij ook in het bezit van 895 euro in cash geld. “Afkomstig van de verkoop van drugs”, zei het openbaar ministerie. “Geld dat hij had ingezameld om op te sturen naar zijn zieke moeder in Congo”, repliceerde de advocate. Het parket vroeg vorige maand om B. te veroordelen tot een celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro. De rechter ging daar niet op in en legde de man geen straf op: “De drugshandel kon niet worden bewezen, de feiten van drugsbezit zijn inmiddels verjaard.”