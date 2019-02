Geen 'speed' maar 'slow dating' in seniorencentrum Els Dalemans

14 februari 2019

17u49 0 Bornem Dat Valentijnsdag niet alleen een feest kan zijn voor koppels, bewezen de bewoners van Seniorencentrum OLV in Bornem. Zij namen deel aan een sessie ‘slow dating’.

“We gingen donderdag voor het tegenovergestelde van het ‘speeddaten’, waarbij je op enkele minuten tijd zo veel mogelijk te weten komt van je tafelpartner. Het resultaat is vaak een kort en oppervlakkig gesprekje, en dat was net niét ons doel”, zegt An Jordaens van SOLV.

“Onze bewoners zonder partner namen hun tijd tijdens het ‘slow dating’. Op een rustig tempo werkten ze gesprekken van een kwartier af, wij zorgden voor een reeks minder klassieke vragen om het ijs te breken. Onze bewoners praatten over wat ze ooit kochten met hun eerste eigen geld, waar ze als kind van droomden, waar ze bang van zijn, wat hun favoriete lied of gerecht is en waarom...

“We merkten dat de gesprekken tijdens het ‘slow dating’ meteen een pak dieper gingen. Dat mag ook eens, want in ons huis wonen 155 mensen. Velen kennen elkaar oppervlakkig, en bij andere activiteiten blijft iedereen toch vaak in het eigen, veilige groepje met bekende gezichten zitten. Dat contact was donderdag anders, en heel mooi om te zien.”

Maar SOLV vergat naast het ‘slow dating’ ook de koppels niet. “Voor hen organiseerden we een romantische tête-à-tête in ons ‘valentijnsrestaurant’. 11 koppels schreven zich in, waarvan bij 5 koppels beide partners in SOLV wonen en bij de andere 6 koppels één van de partners nog zelfstandig thuis woont. Dit was voor hen een mooie kans om nog eens gezellig samen te dineren.”

