Geen erediensten meer in kerk Wintam BESLISSING VERRAST INWONERS EN GEMEENTEBESTUUR ELS DALEMANS

09 maart 2018

03u03 0 Bornem "Is dit een inspraakmoment of een schijnvertoning?" Veel duidelijker kon de boodschap van de inwoners van Wintam donderdagavond niet zijn. Zij kregen te horen dat hun Sint-Margarethakerk een volledig nieuwe herbestemming krijgt, en dat al vanaf 1 september 2018. Ook het gemeentebestuur reageerde verbaasd: "Wij hebben hier nog helemaal geen budget voor."

Het participatiemoment in de kerk van Wintam was een onderdeel van het Bornemse 'kerkenplan'. Dat wordt opgemaakt door de gemeente en de pastorale zoneploeg om te bepalen wat er in de toekomst met de verschillende kerkgebouwen zal gebeuren. Wintam was als laatste kerk in het rijtje aan de beurt, de zwarte vlaggen aan de inkom en het klokkengelui zetten al meteen de toon voor de vergadering. Die werd massaal bijgewoond door de inwoners van het dorp.





Vanaf 1 september

"De aanwezigheid van zoveel mensen, is een bevestiging dat dit gebouw heel veel waard is voor Wintam", aldus erfgoedcoördinator bij Igemo Xavier Boecke. "Maar we hebben slecht nieuws. De pastorale zoneploeg heeft immers beslist om de Sint-Margarethakerk volledig aan de eredienst te ontrekken. We zullen dus niet - zoals eerder gezegd - een nevenbestemming zoeken zodat er nog erediensten kunnen plaatsvinden die gecombineerd worden met andere activiteiten. Bovendien gaat deze beslissing al in vanaf 1 september 2018. Het is onze bedoeling om nu samen met de inwoners van Wintam op zoek te gaan naar de best mogelijke nieuwe invulling voor dit gebouw. Er zijn verschillende opties: een bewegingsruimte voor dans- of turnverenigingen, repetitieruimte voor het koor, een turnzaal voor de school of een museumfunctie. Hoe meer mensen gebruik kunnen maken van de ruimte, hoe beter we het kunnen verantwoorden om te blijven investeren in dit mooie gebouw. Zo kunnen we vermijden dat de Sint-Margarethakerk ooit volledig zou moeten verdwijnen. Ze heeft immers de minste erfgoedwaarde van Bornem, het gebouw is ook niet beschermd."





Gevoelig dossier

Maar de inwoners van Wintam lieten zich niet zomaar ompraten. "Dit wordt allemaal boven onze hoofden beslist, en dan nog met zo'n strakke timing! Wij vragen om de beslissing te herzien of ons minstens wat meer tijd te geven. Hoe kunnen we nu op enkele maanden tijd zo'n gevoelig dossier afhandelen? Door de timing zo strak te zetten, worden we meteen in een bepaalde richting geduwd. Dit is geen participatiemoment, maar een schijnvertoning", klonk het vanuit de zaal. "Het kerkgebouw is dan niet beschermd, maar de inhoud is erg waardevol. De beelden, schilderijen, deuren, biechtstoel... zijn afkomstig van de kerk van Nattenhaasdonk, de oudste parochie van Hingene. Die verdween bij een overstromingsramp in 1825, maar net nog werd de Pastoor-Huveneersheuvel door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed beschermd als archeologische site. Maak van onze kerk een museum, laat ons dit verhaal vertellen in ons eigen dorp. Wij willen onze schatten niet naar Bornem zien verhuizen, om zelf met een kale kerk achter te blijven. Dit gaat niet enkel om het gebouw, maar om de betekenis ervan voor het dorp."





Ook OCMW-voorzitter Gil Van den Bergh reageerde vanuit het gemeentebestuur. "Deze timing verrast ook ons. Wij hadden pas in de loop van de komende legislatuur budgetten voorzien om de nodige werken in onze kerken te laten uitvoeren. Er is dus simpelweg geen geld om voor 1 september nog iets aan de kerk van Wintam aan te passen om een nieuwe bestemming mogelijk te maken. Ook wij vragen de pastorale zoneploeg minstens om uitstel."