Gedeelte van bouwkraan valt naar beneden

08 december 2018

15u15 0

Een deel van een bouwkraan is vanmiddag naar beneden gekomen in de Kuytekopstraat in Branst bij Bornem. Er raakte niemand gewond. Omstreeks 14.00 uur werden de hulpdiensten van Klein-Brabant opgeroepen. Een deel van de kraan was tussen enkele woningen in een tuin beland. Hoe dit is kunnen gebeuren is nog niet bekend. Verder onderzoek zal hierover meer duidelijkheid moeten scheppen. Wel is duidelijk dat het metaal van de kraan was omgeplooid. Eerder op zaterdag werd er volgens omstaanders nog gewerkt met de kraan. Vermoedelijk speelde ook de wind een rol. Door het incident werd de Kuytekopstraat afgesloten. De kraan zal nu moeten worden afgebroken. De schade bleef beperkt tot de tuin waarin het stuk kraan terecht was gekomen en de kraan zelf.