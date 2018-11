Frietjesfestijn voor maar liefst 367 leerlingen Els Dalemans

20 november 2018

13u58 0 Bornem Voor de leerlingen van de lagere school Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in Bornem was het dinsdag groot feest. Een hele dag lang vond een talentenshow plaats, met tijdens de middag een heus frietjesfestijn.

“Onze talentenshow heette ‘OLVP’s got talent’, de kinderen mochten in groepjes of alleen een lied, dansje, toneelstuk... brengen op het podium. In de voormiddag waren het eerste, derde en vijfde leerjaar aan de beurt, in de namiddag vulden de kinderen van het tweede, vierde en zesde leerjaar de turnzaal”, zegt directeur Dirk Boeykens.

“Net zoals bij een echte talentenshow was er ook bij ons een jury, er werden winnaars gekozen maar geen prijzen uitgedeeld. Elk talent is immers even tof. Het feest bleef ook tijdens de middagpauze duren, want dan vond ons ‘frietjesfestijn’ plaats. Dat werd een hele belevenis, want in totaal smulden maar liefst 367 leerlingen van een portie lekkere frietjes!”