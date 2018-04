Fout verstuurde mail zorgt voor wrevel 19 april 2018

De Bornembus is niet het eerste dossier dat de onenigheid tussen CD&V en Groen blootlegt. Bij het begin van de gemeenteraad dinsdagavond zette Groen-schepen Tom Van Bel meteen de toon met een opmerking over een foutief verstuurde mail.





"Ik ontving een mail vanuit CD&V, die duidelijk niet voor mij bedoeld was. Het onderwerp was meteen duidelijk: 'uitzonderlijk zonder Groen'", aldus Van Bel. "In de mail stond te lezen dat de voorbereidende vergadering voor de gemeenteraad dit keer zónder onze fractie zou plaatsvinden. Dit zal ook gevolgen hebben op de gemeenteraad." Burgemeester De boeck (CD&V) relativeerde: "Deze gemeenteraad is voorbereid in de vorige schepencolleges, waarbij Groen wél aanwezig was." Maar Van Bel hield woord, en keurde niet enkel samen met de oppositiepartijen de Bornembus goed, maar stelde ook de beslissing in het dossier 'RUP Boomstraat' met een maand uit. (EDT)