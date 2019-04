Fleurs des Dames palmt opnieuw kasteel d’Ursel in – Ook Bornemse bloemenkunstenaar Sören Van Laer neemt deel. Els Dalemans

10 april 2019

17u35 0 Bornem Voor het derde jaar op rij palmt de Koninklijke Unie van Floristen van België kasteel d’Ursel in Hingene in met het evenement ‘Fleurs des Dames’. Ook nu weer tonen een dertigtal bloemenkunstenaars er gedurende vier dagen hun mooiste creaties. De Bornemse wereldtopper in bloemsierkunst Sören Van Laer (27) neemt dit keer ook deel.

Het thema van ‘Fleurs des Dames’ is dit jaar ‘Flowers and Toys’, en voor die gelegenheid werkt de organisatie samen met het Speelgoedmuseum in Mechelen. Het bloemenevenement kreeg een tiental grote en kleine objecten uit de unieke speelgoedcollectie in bruikleen. Verspreid over de vele zalen en kamers van het kasteel bouwen de bloemenkunstenaars hun werken ook op rond dat thema. In het salon werd een reuzegrote knikkerbaan vol ‘bloemknikkers’ gebouwd, elders duiken poppenwagens vol rozen op, beren in alle formaten, kunstwerken gemaakt uit grote puzzelstukken...

In de vijver rondom het kasteel worstelde Ben Rombouts woensdag met een stel opblaasbare roze flamingo’s. “Ik heb een bedrijf in bloemenkunst en een eigen bloemenplukweide waar zo’n 40.000 tulpen bloeien. Ik combineerde deze bloemen met 14 zwembanden in de vorm van flamingo’s, die het hele weekend rondom het kasteel zullen dobberen. De zon schijnt, dit tropische sfeertje past daar perfect bij.”

De majestueuze inkomhal van het kasteel werd de speelplaats van de Bornemse wereldtopper in bloemsierkunst Sören Van Laer. Hij reist al jaren de wereld rond -van Frankrijk over Dubai tot China en Afrika- en won al verschillende grote prijzen. “Het is leuk om ‘tussendoor’ ook eens in mijn eigen Bornem te werken. Wanneer ik extra materiaal nodig heb, weet ik meteen waar naartoe. Dat werkt een pak makkelijker dan pakweg in Nice of Taiwan, waar ik meteen na ‘Fleurs des Dames’ naartoe reis. Ook mijn familie profiteert van de situatie om eens langs te komen en mij hier aan het werk te zien. Mijn mama brengt soep, mijn kleine nichtje komt zelfs mee helpen bloemen knippen. ”

Die hulp is welkom, want Van Laer bedacht een bijzondere constructie, met wilgentakken die in de lucht zweven boven een grote bloemencirkel. “We gebruikten 240 blokken steekschuim en bestelden 10.000 bloemen. Die worden allemaal geknipt en gesorteerd, en dan volgens kleur geschikt. Door de donkerste exemplaren in het midden te verwerken en lichter te gaan naar buiten toe, creëren we diepte. Natuurlijk komt niet alleen mijn familie een handje helpen, ik heb ook steeds cursisten die graag bij mij stage lopen. Voor hen is de opbouw van dit evenement een ideaal trainingsmoment.”

‘Fleurs des Dames’ lokte vorig jaar bijna vierduizend bezoekers naar Hingene. Wie het evenement dit keer wil bezoeken, kan terecht in Kasteel d’Ursel van donderdag 11 april t.e.m. zondag 14 april 2019, telkens van 10 tot 22 uur. Aan de kassa betaal je 13 euro, meer info: www.fleursdesdames.be en www.kasteeldursel.be.