Fleurs des Dames en Speelgoedmuseum palmen samen kasteel d'Ursel in Els Dalemans

06 februari 2019

17u15 0 Bornem Kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem) is voor het derde jaar op rij het decor van het bloemenevenement ‘Fleurs des Dames’. Het thema van deze editie is ‘Flowers and Toys’, de ticketverkoop gaat van start.

“De Koninklijke Unie van Floristen van België toont van 11 tot 14 april opnieuw de mooiste creaties van een dertigtal bloemenkunstenaars in Hingene. Voor deze editie werkt Fleurs des Dames samen met het Speelgoedmuseum in Mechelen. We krijgen een tiental grote en kleine objecten uit de unieke collectie van het museum in bruikleen”, zegt initiatiefnemer van ‘Fleurs des Dames’ Dirk De Goede.

“Fleurs des Dames vond voor het eerst plaats bij de Dames van het Christelijk Onderwijs’ in Antwerpen, daarna verhuisde het evenement naar kasteel Den Brandt en nu zijn we al voor de derde keer te gast in Hingene. Tijdens ons eerste bezoek daar werkten we rond sprookjes, vorig jaar was het thema ‘Circles into the Wild’ en nu laten we onze kinderlijke fantasie helemaal de vrije loop. Vorig jaar mochten we we bijna vierduizend bezoekers verwelkomen, we hopen nu op een even mooie opkomst.”

Bloemenevenement Fleurs des Dames, van donderdag 11 t.e.m. zondag 14 april 2019, telkens van 10 tot 22 uur in kasteel d’Ursel in Hingene. www.fleursdesdames.be