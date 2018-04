Fleurs des Dames brengt wilde bloemenpracht in d'Ursel 13 april 2018

02u48 0 Bornem Liefhebbers van bloemen moeten dit weekend naar d'Ursel. Het kasteel in Hingene vormt het decor voor 'Fleurs des Dames', waaraan meer dan 25 bloemenkunstenaars meewerkten.

Fleurs des Dames vond een eerste keer plaats in 2009 bij school De Dames in hartje Antwerpen. Later verhuisde het evenement naar kasteel Den Brandt en vorig jaar het kasteel van Hingene. "Maar de naam hebben we behouden. Hij klinkt goed, heeft intussen ruime bekendheid en verwijst naar het gros van onze bezoekers: dames die van bloemen houden", zegt initiatiefnemer Dirk De Goede. Thema is dit jaar 'Circle into the wild'.





Meer dan 25 bloemenkunstenaars werkten mee, onder wie Lut Van den Bossche van de lokale Bloemenboetiek. Zij nam de oude kerk onder handen. "Ik ben écht wild gegaan, met lianen uit de nok van de kerk en anthuriums", lacht ze. Fleurs des Dames brengt niet alleen échte bloemen, maar ook geschilderde. De tweede verdieping van het kasteel vormt immers het decor voor een expo met werk van Frans Mortelmans. Vorig jaar kwamen vierduizend bezoekers opdagen, gedeputeerde Luk Lemmens hoopt dat aantal te overtreffen.





Fleurs des Dames loopt vanaf vandaag tot en met maandag en is geopend van 10 tot 22 uur (maandag tot 18 uur). Inkom: 12,50 euro.(WVK)