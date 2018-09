Fietspad Sint-Amandsesteenweg afgewerkt 07 september 2018

Het deel van het fietspad op de Sint-Amandsesteenweg tussen de Branstsedreef en de Weertstraat is afgewerkt. De aannemer startte er midden augustus, net na de Dodentocht, met het verwijderen van de betondals. Die werden vervangen door asfalt. De aannemer klaarde de klus in 3 weken, waardoor het fietspad bij de start van het nieuwe schooljaar weer gewoon gebruikt kan worden. Ook het fietspad richting Bornem zal later heraangelegd worden. (EDT)