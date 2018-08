Fietsdodentocht biedt parcours van 60 km aan 02 augustus 2018

De 32ste editie van de Fietsdodentocht biedt de deelnemers voor het eerst meer keuzemogelijkheden.

Zij kunnen op zondag 5 augustus gaan voor een tocht van 100 kilometer, de gezinstocht van 35 kilometer of voor een nieuwe route. Deze zit met 60 kilometer mooi tussen de twee voorgaande afstanden in.





Voorzorgen

De Fietsdodentocht wordt sinds enkele jaren georganiseer door Golazo, dat het evenement overnam van de Bornemse wielertoeristenclub WTC Amerika. De tocht vertrekt ook dit keer weer in het Bornemse recreatiedomein Breeven. Starten kan vanaf 7 uur, de finish sluit officieel om 18 uur. Het parcours blijft min of meer identiek aan dat van 2017, met de nodige bevoorradingsposten onderweg. Vorig jaar lokte de populaire fietstocht iets minder deelnemers, toen hesen 4.889 sportievelingen zich op de tweewieler. De organisatie vermoedt dat het minder goede weer daar een rol in speelde, dat zal gezien de weersvoorspellingen dit jaar niét het geval zijn. In tegendeel, de organisatie vraagt de deelnemers om zeker de nodige voorzorgen te nemen om zich te wapenen tegen de hitte. Onderweg zal ook meer water beschikbaar zijn. Alle informatie, locatie en starturen via www.fietsdodentocht.be.





(EDT)