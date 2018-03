Eten en drinken ter hoogte van de kerktoren 10 maart 2018

02u46 0

Een hapje eten of een glaasje drinken op een hoogte van 55 meter, met een spectaculair uitzicht op de omgeving er bovenop. Dat is het opzet van 'Dinner in the sky', het evenement dat drie dagen lang het Kardinaal Cardijnplein in Bornem inpalmt. "Vrijdag was gereserveerd voor onze Bornemse bedrijven, zij konden op een originele manier hun klanten of zakenrelaties in de watten leggen. Op zaterdag en zondag verwachten we tientallen inwoners voor een 'culinaire hoogtestage'", zegt Goedele De Clerck van de gemeente Bornem. "Onze lokale horecazaken stelden de menu's samen, deelnemers kunnen kiezen voor het ontbijt, de lunch, een reeks proevertjes of een heus diner tussen de sterren. Vanzelfsprekend ligt de focus naast lekker tafelen ook op de veiligheid, want onze waaghalzen werden stevig vastgeklikt." (EDT)