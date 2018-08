En we zijn weer vertrokken... 49STE DODENTOCHT GAAT (MET ENKELE REGENBUIEN) VAN START ELS DALEMANS

11 augustus 2018

02u47 0 Bornem Net geen 13.000 deelnemers zijn gisteravond aan de start van de 49ste Dodentocht verschenen. Voor het eerst werkte de organisatie van de 100 kilometer lange wandeltocht met een deelnemersstop, een nieuwe startlocatie én met een vertrek in twee groepen. Na de hittegolf van de voorbije weken gingen de wandelaars nu een regenachtige nacht tegemoet.

De start van de Dodentocht vond gisteravond niet plaats in het centrum van Bornem, maar op recreatiedomein Breeven. Daar stonden de deelnemers klaar om te vertrekken, toen een miezerige regenbui losbarstte.





"We hebben onze tocht de voorbije jaren alsmaar zien groeien, tot het niet meer comfortabel was voor de wandelaars. Met een reeks maatregelen willen we daar verandering in brengen, mét resultaat. De wandelaars hadden meer ruimte aan de start, de verdeling in twee groepen verminderde de druk en de startzone was sneller weer leeg", zegt woordvoerder Thomas D'Hondt.





Elk jaar uitgestapt

De twee oudste deelnemers aan de Dodentocht zijn allebei 89 jaar. Eén van hen, Hendrik Dupont uit Brasschaat, wandelt dit jaar voor de 30ste keer mee.





"Tot mijn 60ste heb ik gevoetbald, daarna ben ik beginnen wandelen; naar Lourdes, Compostella, Rome... En met voldoende kilometers in de benen heb ik sindsdien ook élk jaar de Dodentocht uitgestapt", zegt Dupont. "In het begin had ik het vooral tegen de ochtend aan moeilijk, dan sloeg de vermoeidheid toe. Maar die dip vermijd ik nu met Coca-Cola, en zo wandel ik héél traag naar de eindmeet. Ik stap minder dan 5 per uur, maar ga onderweg nérgens zitten of liggen. Die trucjes doen het al 29 jaar, dus ik blijf ze toepassen."





Annette Marien (46) uit Maldegem verschijnt voor de tweede keer aan de start, maar dat had helemaal anders kunnen lopen. "Begin oktober vorig jaar werd ik in mijn linkerbeen gebeten door mijn hond, de wonden waren gigantisch en er werd zelfs even over amputatie gesproken. Maar na weken in het ziekenhuis kon ik beginnen revalideren, en ik heb mij keihard gesmeten. Daarom wil ik mij nu weer aan de Dodentocht wagen. Vorig jaar moest ik na 80 kilometer stoppen, omdat mijn voeten helemaal stuk waren door de regen. Nu ga ik gewoon dóór tot de volle 100, puur op karakter."





Marathon van Milaan

Een opvallend trio aan de start waren grootvader Piet (75), vader Jan (46) en zoon Maxime (18) Bamelis. "Mijn vader wandelde de tocht al drie keer uit, hij had zich ook nu weer ingeschreven. Mijn zoon wou voor de eerste keer deelnemen, en het leek mij daarom leuk om dit samen te doen. Gelukkig kon ikzelf op het laatste nippertje ook nog een startnummer bemachtigen", zegt Jan. "Mijn vader heeft de grootste kans om de finish te halen, hij liep net nog de marathon van Milaan. Ikzelf startte al twee keer, maar moest steeds aan controlepost Duvel afhaken. Ik hoop dat we elkaar moed kunnen inpraten zodat niémand moet opgeven en we samen de meet halen."





De eerste deelnemers worden zaterdagochtend om 7 uur al aan de finish verwacht, de laatste sluit zaterdagavond om 21.30 uur het rijtje.