Eigen Woning sloopt 11 en bouwt 21 woningen 15 mei 2018

Bornem Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Woning uit Puurs sloopt in de J. Van Meerbeecklaan in Mariekerke (Bornem) 11 sociale woningen. "We maken zo plaats voor 21 nieuwe, moderne exemplaren", zegt directeur Bart Smets.

"De woningen in Mariekerke werden gebouwd in 1963, en waren fel verouderd. Vroeger kozen we eerder voor beperkte renovatiewerken, nu gaan we sneller voor grondige renovatie en vervangbouw. Zo kunnen we meer aandacht schenken aan energiezuinigheid: isolatie, regenwaterrecuperatie en meer", aldus Smets.





2,7 miljoen euro

"We bouwen 21 woningen met een woonst op het gelijkvloers en een duplexwoning op de eerste verdieping en onder het hellend dak. In totaal zijn er 9 gestapelde woningen met 1 slaapkamer, 5 gestapelde woningen met 2 slaapkamers en 6 gestapelde woningen met 3 slaapkamers. We bouwen ook 1 ééngezinswoning met 3 slaapkamers. Vijf woningen werden specifiek aangepast voor rolstoelgebruikers. We lieten het ontwerp van de nieuwe woningen mooi aansluiten bij de stijl van de wijk. De bouwvergunning werd net afgeleverd, we hopen de werken in het najaar van 2018 te kunnen opstarten. Aan het project hangt een prijskaartje van zo'n 2,7 miljoen euro." (EDT)