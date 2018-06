Duo kweekt veertig kilogram cannabis in loods 08 juni 2018

02u41 0 Bornem Twee mannen van 34 en 47 jaar oud uit respectievelijk Sint-Niklaas en Bornem riskeren drie jaar cel. Het duo kweekte volgens het parket naar schatting zo'n veertig kilogram cannabis.

Op 3 september vielen speurders binnen in een loods van de veertiger langs de Reedonk in Bornem. In de privévertrekken van de 47-jarige werd weinig bezwarend materiaal aangetroffen, in de loods trof de politie dan weer interessantere zaken aan. "De elektriciteit werd afgetapt en er was een extra voorziening gemaakt voor het aanleveren van water", klonk het op zitting. "Er werden ook restanten gevonden en heel wat materiaal dat gebruikt wordt om cannabis te kweken."





12.000 euro boete

Naast de celstraffen van drie jaar effectief werd er nog 12.000 euro boete gevraagd door het Openbaar Ministerie. Nutsmaatschappij Iverlek vroeg een schadevergoeding. De verdediging van de Bornemnaar betwistte de feiten en vroeg de vrijspraak. Volgens zijn raadsman wist hij van niets en had hij zijn loods enkel verhuurd aan Nederlanders. De Oost-Vlaming minimaliseerde zijn rol in de drugskwestie. Hij beweerde enkel een handtekening te hebben gezet onder een huurcontract. De rechters namen de zaak in beraad. Het vonnis volgt mogelijk eind deze maand.





(TVDZM)